Ижевск. Удмуртия. За 2025 год число ИТ-специалистов в Удмуртии достигло 11,7 тысячи человек, что на 12,8% выше уровня предыдущего периода. Данные предоставлены в Минцифры УР.

Одной из причин роста ответственные за развитие ИТ-отрасли считают льготную ипотечную ставку, привлекательную для покупки жилья и остающихся работать в Удмуртии.

Так, по статистическим данным, средневзвешенная ставка по ИТ-ипотеке в 2025 году составила 5,8%. За прошлый год 281 сотрудник ИТ-компаний Удмуртии получил ипотеку по программе льготного кредитования. Общий объём сделок превысил 1,66 млрд рублей.

«С начала действия ИТ-ипотеки в Удмуртии заключено 1 359 кредитов на сумму 7,1 млрд рублей. Это 16 место среди 80 регионов, участвующих в программе. Льготное кредитование — одна из самых эффективных мер поддержки, позволяющих удержать специалистов в регионе. За предыдущий год число айтишников увеличилось в Удмуртии на 12,8% и достигло 11,7 тысячи человек, при этом отрасль продолжает испытывать нехватку опытных специалистов», — уточнил и.о. министра цифрового развития Удмуртской Республики Александр Олюнин.