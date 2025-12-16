Закрыть
18:00, 16 декабря, 2025
Юрий Абашев
#Ижевск
#Удмуртия
#Картина дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
Главные новости вторника, 16 декабря.

Миллиарды на дороги 

Общее финансирование дорожного хозяйства Удмуртии в 2026 году составит 18 млрд 770 млн рублей. Планируется отремонтировать 205 км дорог

Проверка птицами

В Ижевске проводятся испытания системы оповещения населения. Звук «пение птиц» звучал из громкоговорителей сегодня, 16 декабря, и будет звучать 18 декабря

Подготовка к сносу

Власти Ижевска нашли подрядчика для разработки проекта по сносу первой в городе «хрущёвки», стоящей на улице Ленина

Зацепинг

В Ижевске участились случаи опасного катания подростков на сцепных устройствах трамваев и лестницах троллейбусов. Только за последние два месяца зарегистрировано более 10 случаев

ДТП с троллейбусом

В Ижевске столкнулись троллейбус и погрузчик на перекрёстке улиц Удмуртской и Холмогорова

Зажгут огни

В Ижевске 21 декабря в трёх городских парках одновременно зажгутся огни на ёлках (0+). В парке Тишино развлекательная программа пройдёт с 11:00 до 13:00. А в парке Кирова и сквере Драгунова праздник запланирован с 11:00 до 12:00. 

