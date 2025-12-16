Миллиарды на дороги

Общее финансирование дорожного хозяйства Удмуртии в 2026 году составит 18 млрд 770 млн рублей. Планируется отремонтировать 205 км дорог.

Проверка птицами

В Ижевске проводятся испытания системы оповещения населения. Звук «пение птиц» звучал из громкоговорителей сегодня, 16 декабря, и будет звучать 18 декабря.

Подготовка к сносу

Власти Ижевска нашли подрядчика для разработки проекта по сносу первой в городе «хрущёвки», стоящей на улице Ленина.

Зацепинг

В Ижевске участились случаи опасного катания подростков на сцепных устройствах трамваев и лестницах троллейбусов. Только за последние два месяца зарегистрировано более 10 случаев.

ДТП с троллейбусом

В Ижевске столкнулись троллейбус и погрузчик на перекрёстке улиц Удмуртской и Холмогорова.

Зажгут огни

В Ижевске 21 декабря в трёх городских парках одновременно зажгутся огни на ёлках (0+). В парке Тишино развлекательная программа пройдёт с 11:00 до 13:00. А в парке Кирова и сквере Драгунова праздник запланирован с 11:00 до 12:00.