А также похолодание в выходные.
Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 15 августа.
Открытие школы
2 сентября в ижевском микрорайоне «Столичный» откроет двери новый корпус Детской школы искусств №3. С началом учебного года в ней будут заниматься 800 детей.
Доступ ограничат
В Ижевске примут меры по ограничению доступа в расселённый дом №9 по улице Ленина, где недавно подростки устроили пожар.
Изменения в движении
В предстоящие выходные изменится схема курсирования ижевских автобусов №22. На улице Удмуртской продолжается перекладка коммунальных сетей. https://susanin.news/udmurtia/society/20250815-329610/
Снижение турпотока
Количество туристических поездок в Удмуртию сократилось на 17% с начала года.
Погода на выходные
В выходные в Удмуртии сохранится вероятность дождей. Самым прохладным днём станет воскресенье, когда ночью столбики термометров покажут +8…+13°С, а днем – не выше +17…+22°С.
Вода в норме
В Воткинске вода в водохранилище соответствует требованиям СанПиНа, сообщил глава города Алексей Заметаев.
Культура
Ижевск не прошёл в финал конкурса «Культурная столица 2027 года» в России (0+). Пока что лидирует Челябинск (44 тыс. голосов), Вологда (30,2 тыс. голосов) и Новосибирск (24,5 тыс. голосов).
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники