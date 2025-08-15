Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 15 августа.

Открытие школы

2 сентября в ижевском микрорайоне «Столичный» откроет двери новый корпус Детской школы искусств №3. С началом учебного года в ней будут заниматься 800 детей.

Доступ ограничат

В Ижевске примут меры по ограничению доступа в расселённый дом №9 по улице Ленина, где недавно подростки устроили пожар.

Изменения в движении

В предстоящие выходные изменится схема курсирования ижевских автобусов №22. На улице Удмуртской продолжается перекладка коммунальных сетей. https://susanin.news/udmurtia/society/20250815-329610/

Снижение турпотока

Количество туристических поездок в Удмуртию сократилось на 17% с начала года.

Погода на выходные

В выходные в Удмуртии сохранится вероятность дождей. Самым прохладным днём станет воскресенье, когда ночью столбики термометров покажут +8…+13°С, а днем – не выше +17…+22°С.

Вода в норме

В Воткинске вода в водохранилище соответствует требованиям СанПиНа, сообщил глава города Алексей Заметаев.

Культура

Ижевск не прошёл в финал конкурса «Культурная столица 2027 года» в России (0+). Пока что лидирует Челябинск (44 тыс. голосов), Вологда (30,2 тыс. голосов) и Новосибирск (24,5 тыс. голосов).