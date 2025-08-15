Закрыть
Ижевск не станет культурной столицей в 2027 году

16:19, 15 августа, 2025
Михей Кузнецов
журналист
#Ижевск\n#конкурсы
Источник фото: ИА «Сусанин»
2144
0

Пока что в голосовании лидирует Челябинск.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск не прошёл в финал конкурса «Культурная столица 2027 года» в России (0+). Об этом пишет «ТАСС».

За звание боролись 26 городов, однако в шорт-лист прошли только восемь — Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Победителя определят 14 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве.

Отмечается, что в голосовании принимает участие свыше 180 000 россиян. Пока что лидирует Челябинск (44 тыс. голосов), Вологда (30,2 тыс. голосов) и Новосибирск (24,5 тыс. голосов).

Напомним, Ижевск участвовал в конкурсе в 2026 году, однако победить не удалось — звание культурной столицы тогда забрал Омск. 

 

#Ижевск\n#конкурсы