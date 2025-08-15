Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария Лонгрид Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске Лонгрид Созданный огнём Лонгрид

В Ижевске срежут часть балконов с расселённой «хрущёвки» на улице Ленина

10:47, 15 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске срежут часть балконов с расселённой «хрущёвки» на улице Ленина
10:47, 15 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
489
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#заброшки
Источник фото: Яндекс карты
489
0

Также планируется ограничить доступ в само здание.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске примут меры по ограничению доступа в расселённый дом №9 по улице Ленина, где недавно подростки устроили пожар. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Идёт поиск подрядчика, который ограничит доступ в покинутое здание и срежет балконы на втором этаже. В настоящий момент конкурсная комиссия рассматривает кандидатуры.

Отметим, что в начале июля подростки устроили пожар на пятом этаже дома. Они спаслись, спускаясь по балкону.

Сам дом является первой построенной в Ижевске «хрущёвкой». Здание признали аварийным ещё в 2014 году. Расселение планировалось завершить в 2022 году, но растянулось на более долгий срок.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:47, 15 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
489
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#заброшки