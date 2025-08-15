Ижевск. Удмуртия. В Ижевске примут меры по ограничению доступа в расселённый дом №9 по улице Ленина, где недавно подростки устроили пожар. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Идёт поиск подрядчика, который ограничит доступ в покинутое здание и срежет балконы на втором этаже. В настоящий момент конкурсная комиссия рассматривает кандидатуры.

Отметим, что в начале июля подростки устроили пожар на пятом этаже дома. Они спаслись, спускаясь по балкону.

Сам дом является первой построенной в Ижевске «хрущёвкой». Здание признали аварийным ещё в 2014 году. Расселение планировалось завершить в 2022 году, но растянулось на более долгий срок.