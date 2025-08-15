Закрыть
В выходные ночные температуры воздуха в Удмуртии опустятся до +8 градусов

14:51, 15 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Источник фото: ИА «Сусанин»
В воскресенье местами пройдут грозы.

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии сохранится вероятность дождей, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Сегодня, 15 августа, на территории Удмуртии местами пройдут локальные кратковременные дожди, возможны грозы. К вечеру осадки начнут ослабевать и постепенно прекратятся.

В субботу, 16 августа, значительных осадков не ожидается, однако в восточных районах сохранится вероятность кратковременных дождей.

В воскресенье, 17 августа, дожди станут более распространенными. Ожидаются осадки разной степени интенсивности от слабых до сильных ливней, местами с грозами. Такая же погода продержится и в понедельник, 18 августа. Ночью возможны туманы.

К концу недели в регионе похолодает. Самым прохладным днём станет воскресенье, когда ночью столбики термометров покажут +8…+13°С, а днем – не выше +17…+22°С.

В начале следующей недели снова потеплеет. В ночь на понедельник температура составит +11…+16°С, днем – +19…+24°С.

Во второй половине следующей недели ожидается понижение температуры до климатической нормы.

