Ижевск. Удмуртия. Количество туристических поездок в Удмуртию сократилось на 17% с начала года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

Эксперт отметил, что в России в первом полугодии 2025 года остановился рост внутреннего туризма. Илья Уманский объяснил это тем, что люди соскучились по поездкам за рубеж.

«В этом году, на фоне роста выездного туризма, мы начали замечать коррекцию во внутреннем туризме относительно прошлогодних показателей. Количество броней, совершенных с начала года по сегодняшний день, превышает прошлогодние показатели буквально на 0,2%. То есть мы сейчас можем охарактеризовать сегодняшнее положение как остановку роста или минимальный рост», — поделился он.

В середине мая, по словам президента РСТ, фиксировался рост количества поездок, но затем началось снижение спроса. Сильнее всего упал спрос на курорты Краснодарского края.

Помимо него, в Пензенскую область турпоток уменьшился на 22%, в Республику Коми и в Удмуртию — на 17% и в Хакасию и Мурманскую область — на 16% и 11% соответственно.

Напомним, по итогам 2024 года туристический поток в Удмуртии достиг 1,7 млн человек.