Воткинск. Удмуртия. В текущем строительном сезоне в Воткинске планируется замена и благоустройство 122 остановочных павильонов. Соответствующая информация опубликована на портале госзкупок.

Начальная цена контракта составила 20 млн рублей. На конкурс заявилась лишь одна компания, название которой пока не раскрывается. Новоиспечённый подрядчик предложил выполнить работы за 642,5 тысячи рублей. С перечнем остановок, которые планируется заменить, можно ознакомиться по ссылке.

Согласно рабочей документации, остановки должны быть оборудованы светильниками, защитой от ветра и дождя, мусорными урнами, скамьями, световые панели с наименованием остановки, местом для расписания автобусов. Кроме того, комплексы предусматривают места для камер видеонаблюдения.