Ижевск. Удмуртия. В Ленинградской области поисковики обнаружили останки красноармейца Василия Фёдоровича Емельянова, призванного на фронт Великой Отечественной войны из Ижевска.

Василий Емельянов родился в 1907 году. Призван на фронт в ноябре 1942 года ижевским военкоматом. В апреле 1943 года Василий Фёдорович погиб. Известно, что его жена Емельянова Евдокия жила в Ижевске на улице Комсомольской, 240.

Поисковики идентифицировали бойца по найденному при нём портсигару.

Если у вас есть информация о родственниках красноармейца, свяжитесь с поисковиками по телефону +79959965530 или с Зайнутом Саетовым.