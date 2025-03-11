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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске ищут родственников красноармейца, погибшего в 1943 году под Ленинградом

16:31, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ищут родственников красноармейца, погибшего в 1943 году под Ленинградом
16:31, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война
Источник фото: Зайнут Саетов.
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Поисковики идентифицировали бойца по портсигару.

Ижевск. Удмуртия. В Ленинградской области поисковики обнаружили останки красноармейца Василия Фёдоровича Емельянова, призванного на фронт Великой Отечественной войны из Ижевска. 

Василий Емельянов родился в 1907 году. Призван на фронт в ноябре 1942 года ижевским военкоматом. В апреле 1943 года Василий Фёдорович погиб. Известно, что его жена Емельянова Евдокия жила в Ижевске на улице Комсомольской, 240. 

Поисковики идентифицировали бойца по найденному при нём портсигару. 

Если у вас есть информация о родственниках красноармейца, свяжитесь с поисковиками по телефону +79959965530 или с Зайнутом Саетовым.

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16:31, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война