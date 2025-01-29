Завершено расследование дела о мошенничестве инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова

Москва. Удмуртия. Инфобизнесмен из Удмуртии Аяз Шабутдинов обвиняется в 113 эпизодах мошенничества, связанных с продажей образовательных курсов. Расследование уголовного дела завершено и передано в прокуратуру Центрального административного округа Москвы для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Аяз Шабутдинов обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило 113 эпизодов с совокупным ущербом в 57 млн рублей. Предприниматель продавал образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы должны были помочь дать старт успешному бизнесу.

Напомним, Шабутдинов был задержан в Москве в ноябре 2023 года и содержится под стражей. Московский городской суд продлил срок его ареста еще на 24 суток. Другой обвиняемый по делу, Василий Алексеев, руководивший Like Центром, находится в розыске.