Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводится проверка по факту нарушения прав женщины-инвалида на доступную среду. Об этом сообщила Информационный центр Следственного комитета России.

Информация появилась в социальных сетях. Женщина, проживающая на улице Советской, передвигается на коляске. Однако подъезд её дома не оборудован пандусом, поэтому она лишена возможности выйти на улицу без посторонней помощи. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль. Он поручил руководителю следственного управления СК России по Удмуртии Рустаму Тугушеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.