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В Ижевске проверяют факт нарушения прав женщины-инвалида на доступную среду

13:55, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Ижевске проверяют факт нарушения прав женщины-инвалида на доступную среду
13:55, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвалидность\n#Следственный комитет
Источник фото: Unsplash.com (marianne bos)
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Из-за отсутствия пандусов она не может самостоятельно выйти на улицу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводится проверка по факту нарушения прав женщины-инвалида на доступную среду. Об этом сообщила Информационный центр Следственного комитета России.

Информация появилась в социальных сетях. Женщина, проживающая на улице Советской, передвигается на коляске. Однако подъезд её дома не оборудован пандусом, поэтому она лишена возможности выйти на улицу без посторонней помощи. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли. 

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль. Он поручил руководителю следственного управления СК России по Удмуртии Рустаму Тугушеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

13:55, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвалидность\n#Следственный комитет