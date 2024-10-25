Итоги дня: перенос сроков сдачи нового терминала Ижевского аэропорта и конликт из-за припаркованного у подъезда автомобиля в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 25 октября.

Ограждения от животных

На трассе «Ижевск-Ува» установили ограждения от диких животных. Они находятся на между деревней Подшивалово и селом Советско-Никольское Завьяловского района.

Ударил девушку

В ночь на 25 октября у дома №1 на улице 1-я Подлесная в Ижевске произошёл конфликт между соседями. Причиной тому послужил по-хамски припаркованный автомобиль.

Победа в Первенстве

Спортсмены Удмуртии стали лучшими в общекомандном зачёте на первенстве России по пулевой стрельбе (0+).

Меньше пожаров

В Удмуртии подвели итоги завершившегося пожароопасного сезона. По данным регионального Минприроды, всего за истекший период произошло 17 возгораний на площади 10,3 га.

Погода на выходные

Ночью и днём в субботу столбик термометра покажет 0…+5 градусов по Цельсию. В ночь на 27 октября в Удмуртии похолодает до -3…+2 градусов, а днём температура воздуха окажется в пределах 0…+5 градусов.

Сроки сдвинуты

Сроки сдачи нового терминала Ижевского аэропорта перенесены из-за задержек в поставке строительных материалов. Ранее был обозначен срок — третий квартал 2024 года, теперь он сдвинулся на май 2025 года.