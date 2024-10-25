На трассе «Ижевск-Ува» установили ограждения от диких животных

Завьялово. Удмуртия. На трассе «Ижевск-Ува» появились ограждения от диких животных. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Сетчатые заграждения установили между деревней Подшивалово и селом Советско-Никольское Завьяловского района. Протяжённость ограждений составила 750 метров, а в высоту достигла 2,4 метра.

«Конструкция состоит из оцинкованных стоек с закрепленной на них металлической сеткой с переменным размером ячеек по высоте», — рассказали в пресс-службе.

Защитную сетку смонтировали вдоль дороги строго по границе полосы отвода на участках трассы, где существует особая опасность появления лесных обитателей на проезжей части, пояснили в Миндортрансе.

Напомним, в конце прошлого года ограждения появились на трассе «Игра-Глазов».