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На трассе «Ижевск-Ува» установили ограждения от диких животных

11:00, 25 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На трассе «Ижевск-Ува» установили ограждения от диких животных
11:00, 25 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Завьяловский район\n#дикие животные\n#деревни\n#ограждения
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Протяжённость защитной сетки составляет 750 метров.

Завьялово. Удмуртия. На трассе «Ижевск-Ува» появились ограждения от диких животных. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Сетчатые заграждения установили между деревней Подшивалово и селом Советско-Никольское Завьяловского района. Протяжённость ограждений составила 750 метров, а в высоту достигла 2,4 метра.

«Конструкция состоит из оцинкованных стоек с закрепленной на них металлической сеткой с переменным размером ячеек по высоте», — рассказали в пресс-службе.

Защитную сетку смонтировали вдоль дороги строго по границе полосы отвода на участках трассы, где существует особая опасность появления лесных обитателей на проезжей части, пояснили в Миндортрансе.

Напомним, в конце прошлого года ограждения появились на трассе «Игра-Глазов».

11:00, 25 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
450
0
#Завьяловский район\n#дикие животные\n#деревни\n#ограждения