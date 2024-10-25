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В Удмуртии в пять раз уменьшилась площадь природных пожаров

15:10, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии в пять раз уменьшилась площадь природных пожаров
15:10, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
223
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожары\n#природные пожары
Источник фото: ИА «Сусанин»
223
0

Всего в 2024 году произошло 17 возгораний.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги завершившегося пожароопасного сезона. По данным регионального Минприроды, всего за истекший период произошло 17 возгораний на площади 10,3 га. 

По сравнению с прошлым годом, площадь природных пожаров уменьшилась в пять раз. Средняя площадь распространения огня составила 0,6 г. Это в девять раз ниже средних показателей в ПФО.

В 94% случаев причиной возгораний становился человеческий фактор, остальное приходится на переход ландшафтных пожаров в ПФО. 

«Все возгорания ликвидировали в первые сутки с момента обнаружения. С помощью камер и беспилотников своевременно зафиксировали два лесных пожара, что позволило оперативно организовать тушение», — отметили в Минприроды. 

15:10, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
223
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожары\n#природные пожары