В Удмуртии в пять раз уменьшилась площадь природных пожаров

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги завершившегося пожароопасного сезона. По данным регионального Минприроды, всего за истекший период произошло 17 возгораний на площади 10,3 га.

По сравнению с прошлым годом, площадь природных пожаров уменьшилась в пять раз. Средняя площадь распространения огня составила 0,6 г. Это в девять раз ниже средних показателей в ПФО.

В 94% случаев причиной возгораний становился человеческий фактор, остальное приходится на переход ландшафтных пожаров в ПФО.

«Все возгорания ликвидировали в первые сутки с момента обнаружения. С помощью камер и беспилотников своевременно зафиксировали два лесных пожара, что позволило оперативно организовать тушение», — отметили в Минприроды.