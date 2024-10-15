Итоги дня: планы на ремонт ограждающей дамбы на реке Иж в Ижевске и премьера фильма о Емельяне Пугачёве

Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 15 октября.

Сезон завершился

В Сарапуле закрыли летний сезон речной туристической навигации. Город в общей сложности принял 175 теплоходов, с 35 тысячами туристов на борту.

Ремонт дамбы

На улице Красной в Ижевске планируют отремонтировать ограждающую дамбу, отделяющую частный сектор от реки Иж. Начат поиск подрядчика на выполнение работ.

Защита от мошенников

С 1 марта 2025 года у жителей Удмуртии появится возможность устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Соответствующе постановление правительства РФ уже подписано.

Премьера фильма

Жители Удмуртии смогут посмотреть документальный фильм «Емельян Пугачёв. Пламя Прикамья» (12+). Научно-популярная работа теперь доступна в VK.

Риск для жизни

МЧС Удмуртии сообщает о первых случаях выхода рыбаков на лёд.