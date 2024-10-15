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Итоги дня: планы на ремонт ограждающей дамбы на реке Иж в Ижевске и премьера фильма о Емельяне Пугачёве

18:00, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: планы на ремонт ограждающей дамбы на реке Иж в Ижевске и премьера фильма о Емельяне Пугачёве
18:00, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: ИА «Сусанин»
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А также выход рыбаков на первый лёд.  

Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 15 октября.

Сезон завершился

В Сарапуле закрыли летний сезон речной туристической навигации. Город в общей сложности принял 175 теплоходов, с 35 тысячами туристов на борту. 

Ремонт дамбы

На улице Красной в Ижевске планируют отремонтировать ограждающую дамбу, отделяющую частный сектор от реки Иж. Начат поиск подрядчика на выполнение работ. 

Защита от мошенников

С 1 марта 2025 года у жителей Удмуртии появится возможность устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Соответствующе постановление правительства РФ уже подписано. 

Премьера фильма

Жители Удмуртии смогут посмотреть документальный фильм «Емельян Пугачёв. Пламя Прикамья» (12+). Научно-популярная работа теперь доступна в VK. 

Риск для жизни

МЧС Удмуртии сообщает о первых случаях выхода рыбаков на лёд.  

18:00, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня