Итоги дня: планы на ремонт ограждающей дамбы на реке Иж в Ижевске и премьера фильма о Емельяне Пугачёве

А также выход рыбаков на первый лёд.
Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 15 октября.
Сезон завершился
В Сарапуле закрыли летний сезон речной туристической навигации. Город в общей сложности принял 175 теплоходов, с 35 тысячами туристов на борту.
Ремонт дамбы
На улице Красной в Ижевске планируют отремонтировать ограждающую дамбу, отделяющую частный сектор от реки Иж. Начат поиск подрядчика на выполнение работ.
Защита от мошенников
С 1 марта 2025 года у жителей Удмуртии появится возможность устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Соответствующе постановление правительства РФ уже подписано.
Премьера фильма
Жители Удмуртии смогут посмотреть документальный фильм «Емельян Пугачёв. Пламя Прикамья» (12+). Научно-популярная работа теперь доступна в VK.
Риск для жизни
МЧС Удмуртии сообщает о первых случаях выхода рыбаков на лёд.