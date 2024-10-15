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В Ижевске планируется ремонт ограждающей дамбы на реке Иж

13:50, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске планируется ремонт ограждающей дамбы на реке Иж
13:50, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дамба
Фото: Администрация Ижевска
158
0

Работы планируется завершить до начала декабря.

Ижевск. Удмуртия. На улице Красной в Ижевске планируют отремонтировать ограждающую дамбу, отделяющую частный сектор от реки Иж. Начат поиск подрядчика на выполнение работ. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Потенциальному исполнителю предстоит расчистить территорию от кустарников, мелколесья, крупных деревьев и пней. Затем откосы дамбы будут укреплены камнем и укреплены монолитным железобетоном.

В случае определения подрядчика ремонт дамбы должен быть выполнен к 1 декабря 2024 года. Начальная цена контракта составляет 4,5 млн рублей. 

13:50, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дамба