В Ижевске планируется ремонт ограждающей дамбы на реке Иж

Ижевск. Удмуртия. На улице Красной в Ижевске планируют отремонтировать ограждающую дамбу, отделяющую частный сектор от реки Иж. Начат поиск подрядчика на выполнение работ. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Потенциальному исполнителю предстоит расчистить территорию от кустарников, мелколесья, крупных деревьев и пней. Затем откосы дамбы будут укреплены камнем и укреплены монолитным железобетоном.

В случае определения подрядчика ремонт дамбы должен быть выполнен к 1 декабря 2024 года. Начальная цена контракта составляет 4,5 млн рублей.