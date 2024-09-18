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В Удмуртии сообщили о мошенниках, орудующих под прикрытием сотрудников Роспотребнадзора

12:40, 18 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии сообщили о мошенниках, орудующих под прикрытием сотрудников Роспотребнадзора
12:40, 18 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники
Фото: Алехандро Эскамильи на Unsplash
186
0

В региональном управлении заявили, что не имеют отношения к рассылке сообщений. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии различные организации начали получать подозрительные сообщения, якобы от регионального управления Роспотребнадзора по республике. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. 

В сообщениях говорилось о проверках в отношении юрлиц и предложении купить товары для получения положительных результатов по результатам данных мероприятий. 

Роспотребнадзор сообщает, что к подобным действиям не имеет отношения. Уведомления о проверках не приходят на телефон по звону или СМСке. Работа проводится по графику, который доступен на официальном сайте управления. 

Организации просят сообщать о подобных фактах в полицию.

12:40, 18 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники