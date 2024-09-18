В Удмуртии сообщили о мошенниках, орудующих под прикрытием сотрудников Роспотребнадзора

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии различные организации начали получать подозрительные сообщения, якобы от регионального управления Роспотребнадзора по республике. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В сообщениях говорилось о проверках в отношении юрлиц и предложении купить товары для получения положительных результатов по результатам данных мероприятий.

Роспотребнадзор сообщает, что к подобным действиям не имеет отношения. Уведомления о проверках не приходят на телефон по звону или СМСке. Работа проводится по графику, который доступен на официальном сайте управления.

Организации просят сообщать о подобных фактах в полицию.