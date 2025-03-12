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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителей Удмуртии предупредили о новой схеме мошенничества на самозапрете кредитов

17:58, 12 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителей Удмуртии предупредили о новой схеме мошенничества на самозапрете кредитов
17:58, 12 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники
Источник фото: unsplash.com
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Злоумышленники орудуют через «Госуслуги».

Ижевск. Удмуртия. С 1 марта 2025 года в России начал действовать закон о самозапрете на кредиты через «Госуслуги». Однако мошенники уже придумали новую схему обмана. Об этом сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин. 

Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками «Госуслуг», сообщая, что запрет оформлен с ошибкой. Для «исправления» предлагают перейти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт, похожий на «Госуслуги». Если человек вводит свои данные, мошенники получают доступ к его аккаунту.

Эксперты напоминают: сотрудники «Госуслуг» никогда не звонят с просьбами перейти по ссылкам или сообщить данные. Будьте бдительны!

Напомним, самозапрет на получение кредитов и микрозаймов был введён для защиты от мошенников, которые завладевают персональными данными граждан и берут на них кредиты. 

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17:58, 12 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники