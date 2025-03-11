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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителей Удмуртии предупредили о новой мошеннической схеме

17:27, 11 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Жителей Удмуртии предупредили о новой мошеннической схеме
17:27, 11 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
63
0
#Удмуртия\n#мошенники\n#Олег Гарин\n#детство
Источник фото: ИА «Сусанин»
63
0

Теперь жертвы получают деньги на свой счёт.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о новой мошеннической схеме. Об этом в своём Телеграм-канале со ссылкой на МВД написал депутат Госдумы от региона Олег Гарин.

«Если вам на карту пришли деньги, которые вы не ждали, а потом вас попросили их вернуть, сославшись на то, что отправили по ошибке, не торопитесь делать это», – отметил народный избранник.

После того, как человек совершает обратный перевод, мошенники начинают шантажировать его. Злоумышленники убеждают, что человек якобы профинансировал террористическую организацию, и вымогают деньги для «решения проблемы».

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17:27, 11 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
63
0
#Удмуртия\n#мошенники\n#Олег Гарин\n#детство