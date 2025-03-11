Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о новой мошеннической схеме. Об этом в своём Телеграм-канале со ссылкой на МВД написал депутат Госдумы от региона Олег Гарин.

«Если вам на карту пришли деньги, которые вы не ждали, а потом вас попросили их вернуть, сославшись на то, что отправили по ошибке, не торопитесь делать это», – отметил народный избранник.

После того, как человек совершает обратный перевод, мошенники начинают шантажировать его. Злоумышленники убеждают, что человек якобы профинансировал террористическую организацию, и вымогают деньги для «решения проблемы».