Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ищут людей, которые пострадали от действий сотрудников агентства недвижимости. Об этом сообщает МВД Удмуртии.

Ранее полиция задержала директора и четырех сотрудниц агентства недвижимости, которых подозревают в мошенничестве. По версии следствия, злоумышленники размещали в интернете объявления о сдаче в аренду квартир по цене ниже рыночной. Клиентам они предлагали приехать в офис, чтобы заключить договор. В результате люди подписывали документы и переводили на счёт организации деньги за риэлторские услуги. После этого потерпевшим давали доступ к базе данных, где содержались неактуальные сведения о сдаваемых в аренду квартирах и вымышленная информация.

Установлено, что задержанные причастны к шести фактам мошенничества. Возбуждены уголовные дела.

В настоящий момент следователи и полицейские устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. Жителей Удмуртии, которые оказались обмануты данным агентством, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: +8 (3412) 415-069, 415-070 415-071 или в дежурную часть МВД по Удмуртии по номеру 419-002.