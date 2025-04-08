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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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МВД Удмуртии ищет людей, которые попали на уловку мошенников-риелторов

16:55, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
МВД Удмуртии ищет людей, которые попали на уловку мошенников-риелторов
16:55, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
98
0
#Удмуртия\n#мошенники\n#квартиры\n#риелтор
Источник фото: elements.envato.com (Farknot)
98
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Клиенты получали базу данных с устаревшей информацией о квартирах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ищут людей, которые пострадали от действий сотрудников агентства недвижимости. Об этом сообщает МВД Удмуртии. 

Ранее полиция задержала директора и четырех сотрудниц агентства недвижимости, которых подозревают в мошенничестве. По версии следствия, злоумышленники размещали в интернете объявления о сдаче в аренду квартир по цене ниже рыночной. Клиентам они предлагали приехать в офис, чтобы заключить договор. В результате люди подписывали документы и переводили на счёт организации деньги за риэлторские услуги. После этого потерпевшим давали доступ к базе данных, где содержались неактуальные сведения о сдаваемых в аренду квартирах и вымышленная информация. 

Установлено, что задержанные причастны к шести фактам мошенничества. Возбуждены уголовные дела. 

В настоящий момент следователи и полицейские устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. Жителей Удмуртии, которые оказались обмануты данным агентством, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: +8 (3412) 415-069, 415-070 415-071 или в дежурную часть МВД по Удмуртии по номеру 419-002.  

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16:55, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
98
0
#Удмуртия\n#мошенники\n#квартиры\n#риелтор