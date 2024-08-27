Жителей Удмуртии предупредили о мошенниках, похищающих средства якобы для нужд СВО

Ижевск. Удмуртия. В России зафиксирован новый вид мошенничества. Злоумышленники похищают деньги под видом обязательных взносов на нужды СВО. Жителей Удмуртии призывают быть осторожными, сообщает пресс-служба главы и правительства УР.

В ряде регионов уже зафиксированы случаи, когда граждане получают письма от различных российских банков, где сообщается о распоряжении правительства, по которому с россиян каждый месяц будет списываться определённая сумма на нужды СВО. Чтобы отказаться от взноса гражданам предлагают перейти по ссылке.

Те, кто поддаются на уговоры и переходят по ссылке, лишаются средств, хранящихся на банковской карте.