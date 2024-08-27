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Жителей Удмуртии предупредили о мошенниках, похищающих средства якобы для нужд СВО

12:50, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителей Удмуртии предупредили о мошенниках, похищающих средства якобы для нужд СВО
12:50, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники
Фото: ИА «Сусанин»
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Злоумышленники пишут гражданам от лица российских банков. 

Ижевск. Удмуртия. В России зафиксирован новый вид мошенничества. Злоумышленники похищают деньги под видом обязательных взносов на нужды СВО. Жителей Удмуртии призывают быть осторожными, сообщает пресс-служба главы и правительства УР. 

В ряде регионов уже зафиксированы случаи, когда граждане получают письма от различных российских банков, где сообщается о распоряжении правительства, по которому с россиян каждый месяц будет списываться определённая сумма на нужды СВО. Чтобы отказаться от взноса гражданам предлагают перейти по ссылке.

Те, кто поддаются на уговоры и переходят по ссылке, лишаются средств, хранящихся на банковской карте. 

12:50, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
9
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники