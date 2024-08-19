Более 200 нелегальных мигрантов депортировали из России полицейские Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Более 200 иностранцев выдворили полицейские Удмуртии за незаконное нахождение на территории России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что с начала текущего года проведено более 1 700 мероприятий, направленных на выявление фактов нарушения миграционного законодательства РФ. Почти в десять раз возросло количество внеплановых проверок, проведённых в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по итогам которых выявлено 49 правонарушений. 186 иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации или реадмиссии, помещено в специальные учреждения.

В текущем году принято 213 решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан с территории Российской Федерации. Выдворено и депортировано более 200 иностранцев. Помимо этого, органами внутренних дел активизирована работа по ограничению въезда в страну иностранных граждан, не соблюдающих требования российского законодательства. В отношении данной категории лиц полицией принято 408 решений о неразрешении въезда в Россию.

Напомним, ранее одного из таких нелегалов отправили в СИЗО, обвинив в изнасиловании двух местных девочек.