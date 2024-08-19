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Семейный МФЦ открылся в Глазове

09:20, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Семейный МФЦ открылся в Глазове
09:20, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
318
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#социальная политика\n#МФЦ
Фото: Минсоцтруда УР
318
0

Это второй подобный центр, первый открылся в Ижевске в конце 2023 года.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии открылся новый Семейный многофункциональный центр. Как сообщила вице-премьер республики, министр социальной политики и труда Ольга Лубнина, он заработал в Глазове на улице Энгельса, 30а.

Здесь в режиме «одного окна» смогут помочь всем категориям семей. В штате центра — социальные работники, психологи, юристы и воспитатели, готовые прийти на помощь всем попавшим в трудную ситуацию или столкнувшимся с различными вопросами. Также здесь можно воспользоваться «банком вещей».

«Удмуртия в числе первых 32 регионов страны вошла в пилотный проект по созданию Семейных МФЦ и получила грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это второй Семейный МФЦ в Удмуртии, первый начал работу в конце прошлого года в Ижевске», — отметила Ольга Лубнина.

09:20, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
318
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#социальная политика\n#МФЦ