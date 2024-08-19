Семейный МФЦ открылся в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии открылся новый Семейный многофункциональный центр. Как сообщила вице-премьер республики, министр социальной политики и труда Ольга Лубнина, он заработал в Глазове на улице Энгельса, 30а.

Здесь в режиме «одного окна» смогут помочь всем категориям семей. В штате центра — социальные работники, психологи, юристы и воспитатели, готовые прийти на помощь всем попавшим в трудную ситуацию или столкнувшимся с различными вопросами. Также здесь можно воспользоваться «банком вещей».

«Удмуртия в числе первых 32 регионов страны вошла в пилотный проект по созданию Семейных МФЦ и получила грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это второй Семейный МФЦ в Удмуртии, первый начал работу в конце прошлого года в Ижевске», — отметила Ольга Лубнина.