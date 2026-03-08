Удмуртия. Сеть многофункциональных центров Удмуртской Республики признана высокоэффективной по результатам мониторинга Минэкономразвития России за четвертый квартал 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ Удмуртии.

Специалисты ведомства оценивали работу МФЦ по ряду параметров, включая перечень предоставляемых услуг, наличие секторов пользовательского сопровождения, возможность оплаты госпошлины в окне приема, качество предварительной записи, время ожидания на линии кол-центра, доступность информации, а также обратную связь в сервисе «Ваш контроль».

В организации поблагодарили посетителей за обратную связь и пригласили жителей делиться предложениями по улучшению работы центров.





























