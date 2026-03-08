Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

МФЦ Удмуртии вошли в число лучших в России по итогам 2025 года

10:22, 08 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
МФЦ Удмуртии вошли в число лучших в России по итогам 2025 года
10:22, 08 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МФЦ
Источник фото: ИА «Сусанин»
171
0

Рейтинг составлен федеральным Минэкономразвития.

Удмуртия. Сеть многофункциональных центров Удмуртской Республики признана высокоэффективной по результатам мониторинга Минэкономразвития России за четвертый квартал 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ Удмуртии.

Специалисты ведомства оценивали работу МФЦ по ряду параметров, включая перечень предоставляемых услуг, наличие секторов пользовательского сопровождения, возможность оплаты госпошлины в окне приема, качество предварительной записи, время ожидания на линии кол-центра, доступность информации, а также обратную связь в сервисе «Ваш контроль».

В организации поблагодарили посетителей за обратную связь и пригласили жителей делиться предложениями по улучшению работы центров.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:22, 08 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МФЦ