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Власти Ижевска посчитали нецелесообразным демонтаж бордюров вдоль трамвайных путей

14:05, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Власти Ижевска посчитали нецелесообразным демонтаж бордюров вдоль трамвайных путей
14:05, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
238
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#транспорт\n#дороги
Фото: ИА «Сусанин»
238
0

Ранее с такой инициативой выступил горожанин.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска рассмотрела обращение жителя города с доводами о демонтаже бордюрных камней вдоль трамвайных путей на нескольких улицах. По мнению ижевчанина Валерия Новичкова, это позволило бы увеличить ширину проезжих частей на 1,5-2 метра и тем самым улучшить пропускную способность дорог. Ответ на обращение гражданина попал в распоряжение ИА «Сусанин». 

По предложению Валерия Новичкова, демонтировать бордюры следует на улицах Ленина, Кирова, Карла Маркса и Магистральной. Кроме расширения проезжих частей это позволило бы, по мнению мужчины, автомобилям экстренных служб объезжать транспортные потоки по трамвайным путям, а снегоуборочной технике очищать всю ширину дороги. 

В администрации города с доводами не согласились.

«Установка бордюров у трамвайных путей выполнена с целью улучшения пропускной способности общественного транспорта, а также для недопущения нарушений правил дорожного движения. Следовательно, выполнять работы по демонтажу бортовых камней нецелесообразно», — отметила замначальника управления благоустройства Ижевска Ирина Жевлакова.

14:05, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
238
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#транспорт\n#дороги