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Жительница Игринского района из мести подожгла автомобиль своих знакомых

11:02, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жительница Игринского района из мести подожгла автомобиль своих знакомых
11:02, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
249
0
#Игра\n#Удмуртия\n#поджог
Фото: МЧС Удмуртии
249
0

Машина полностью сгорела.

Игра. Удмуртия. В деревне Сундошур Игринского района сгорел автомобиль «Лада Гранта». В поджоге созналась местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. 

Возгорание охватило площадь в 4 кв. м. Пламя полностью уничтожило легковушку. В поджоге автомобиля созналась одна из жительниц деревни. Сделала она это, чтобы отомстить хозяевам машины. 

«Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества в результате пожара, влечет за собой уголовную ответственность с лишением свободы сроком до двух лет», — предупредили в МЧС.

11:02, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
249
0
#Игра\n#Удмуртия\n#поджог