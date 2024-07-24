Жительница Игринского района из мести подожгла автомобиль своих знакомых

Игра. Удмуртия. В деревне Сундошур Игринского района сгорел автомобиль «Лада Гранта». В поджоге созналась местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание охватило площадь в 4 кв. м. Пламя полностью уничтожило легковушку. В поджоге автомобиля созналась одна из жительниц деревни. Сделала она это, чтобы отомстить хозяевам машины.

«Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества в результате пожара, влечет за собой уголовную ответственность с лишением свободы сроком до двух лет», — предупредили в МЧС.