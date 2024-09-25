Из-за старого конфликта житель Глазовского района поджёг автомобиль знакомого

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе из-за конфликта с местным жителем мужчина поджёг его машину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее 28-летняя жительница района сообщила в полицию, что её автомобиль «ВАЗ-2112» подожгли. Дома вечером она услышала хлопок с улицы и, когда выбежала на звук, увидела припаркованную у дома горящую машину. С помощью уличного шланга женщина смогла потушить огонь.

Во время опроса соседей полиция выяснила, что они видели неизвестного человека в камуфляжном костюме и медицинской маске. Он подошёл к автомобилю заявительницы, поджёг заднее колесо и скрылся с места преступления.

По «горячим следам» сотрудники МВД задержали 50-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что несколько месяцев назад у него был конфликт с супругом женщины. В результате в пьяном состоянии из-за неприязни к владельцам машины он решил поджечь колесо «ВАЗа» газовой горелкой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК России («Покушение на умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога»). За совершённое преступление подозреваемого могут лишить свободы на срок до 5 лет.