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В Омске подростки подожгли вертолет Ми-8

09:59, 24 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Омске подростки подожгли вертолет Ми-8
09:59, 24 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
160
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#Омск\n#вертолет\n#подростки\n#суд\n#арест\n#теракт\n#поджог
Фото: pxhere.com
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За это неизвестный пообещал им 20 тысяч долларов.

Омск. Омская область. Поджегших вертолет двоих 16-летних подростков арестовал по обвинению в теракте суд в Омске. Под стражей они пробудут как минимум до 21 ноября, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел 23 сентября. Подростки пробрались на авиабазу в Омской области и бросили в вертолет Ми-8 коктейль Молотова. Их задержали. На видео один из парней рассказал, что поджог они совершили после переписки через мессенджер с неизвестным, который предложил им за это 20 тыс. долларов США. Однако денег поджигатели не получили.

Издание отмечает, что 11 сентября в ЯНАО произошел такой же случай. Двое подростков подожгли вертолет Ми-8 авиакомпании Utair.

09:59, 24 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
160
0
#Омск\n#вертолет\n#подростки\n#суд\n#арест\n#теракт\n#поджог