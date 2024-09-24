В Омске подростки подожгли вертолет Ми-8

Омск. Омская область. Поджегших вертолет двоих 16-летних подростков арестовал по обвинению в теракте суд в Омске. Под стражей они пробудут как минимум до 21 ноября, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел 23 сентября. Подростки пробрались на авиабазу в Омской области и бросили в вертолет Ми-8 коктейль Молотова. Их задержали. На видео один из парней рассказал, что поджог они совершили после переписки через мессенджер с неизвестным, который предложил им за это 20 тыс. долларов США. Однако денег поджигатели не получили.

Издание отмечает, что 11 сентября в ЯНАО произошел такой же случай. Двое подростков подожгли вертолет Ми-8 авиакомпании Utair.