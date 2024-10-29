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Жителя Ижевска заподозрили в поджоге иномарки своего коллеги

12:00, 29 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Ижевска заподозрили в поджоге иномарки своего коллеги
12:00, 29 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
87
0
#Ижевск\n#месть\n#поджог
Источник фото: скриншот из видео
87
0

Вечером на улице Холмогорова загорелась «Шкода Рапид».

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в поджоге иномарки своего коллеги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером на улице Холмогорова в Ижевске произошло возгорание автомобиля «Шкода Рапид». В результате пожара 44-летнему владельцу автомобиля причинён ущерб в размере 1,9 млн рублей.

Правоохранительные органы установили, что причиной стал поджог. Неподалёку от места преступления они обнаружили бутылку с жидкостью, которую использовали для поджога. По следам на бутылке был установлен подозреваемый — им оказался 46-летний коллега потерпевшего. Его задержали.

Он пояснил полицейским, что между ним и владельцем авто возник профессиональный конфликт. Подозреваемый захотел отомстить — для этого он налил бензин под капот машины оппонента и поджёг его, после чего скрылся. Бутылку позже выкинул.

Вспыхнувшую машину увидели мимо проходящие горожане, они вызвали пожарных и пытались самостоятельно потушить возгорание.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

12:00, 29 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
87
0
#Ижевск\n#месть\n#поджог