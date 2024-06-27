1 июля на воде светомузыкального фонтана Центральной площади Ижевска покажут фотографии участников СВО

Ижевск. Удмуртия. 1 июля Ижевск отметит День ветерана боевых действий. Программу мероприятий опубликовала администрация города (0+).

В 09:00 пройдёт молебен в соборе Александра Невского. В 10:30 — молебен с перезвоном в Михайло-Архангельском соборе.

В 11:20 состоится возложение цветов к Вечному огню монумента боевой и трудовой славы. В 12:00 у памятника воину-интернационалисту на улице Кирова пройдёт митинг, посвящённый ветеранам боевых действий.

Завершит день показ фотографий бойцов СВО на водной глади светомузыкального фонтана. Акция состоится, если не будет сильного ветра и дождя.

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