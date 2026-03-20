Ижевск. Удмуртия. С завершением первого этапа конкурса научно-исследовательских работ «Первое открытие» (0+), который проходил с 9 февраля по 18 марта 2026 года, стартует ключевой этап — оценка работ жюри. На данный момент все представленные конкурсные работы были собраны из образовательных организаций, и жюри приступает к их тщательному анализу.

Эксперты будут оценивать работы участников с 20 марта по 9 апреля 2026 года. В ходе этого этапа будет учитываться ряд критериев, таких как актуальность темы, наличие четко сформулированной цели и задач, практическая значимость работы, использование источников, а также оформление представленных материалов. Особое внимание будет уделено наличию исследовательской и экспериментальной части, а также выводам и перспективам дальнейшей работы по заявленной теме.

По результатам оценки жюри будут определены участники третьего, финального этапа конкурса, который пройдет в формате публичных выступлений. Мы уверены, что работы, представленные участниками, продемонстрируют высокий уровень подготовки и креативности.

Следите за новостями о ходе конкурса и подготовкой к финальному этапу. Организаторы Конкурса ИМЦ «Альтернатива» при поддержке управления образования администрации города Ижевска.



Партнер проекта — Клуб юных инженеров «Тесла» в Ижевске.

