Пенсионерка из Удмуртии взыскала с МВД России 800 тысяч рублей за гибель сына

Глазов. Удмуртия. Пожилая жительница Удмуртии взыскала с МВД России моральную компенсацию за гибель сына. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что ранее полиция остановила мужчину за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный не называл свои данные для составления административного протокола, поэтому его повезли в МО МВД России «Глазовский». Во время поездки мужчина выпал из машины и получил открытую черепно-мозговую травму. Позднее он скончался в больнице.

Мать погибшего обратилась в суд, чтобы в качестве моральной компенсации взыскать с Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Удмуртии, регионального Министерства внутренних дел и МВД России по 1 500 000 рублей с каждого.

«Суд установил, что смерть сына истца наступила в результате причинения вреда его здоровью источником повышенной опасности, владельцем которого является МО МВД России «Глазовский»», — сообщает судейское сообщество Удмурти. Также в суде указали, что на МВД России лежит обязанность по возмещению причиненного вреда, независимо от наличия его вины.

Суд учёл, что женщина является нетрудоспособной пенсионеркой с рядом хронических заболеваний, которая испытала сильный стресс и лишилась заботы и помощи сына. Также было отмечено, что погибший самостоятельно покинул патрульный автомобиль во время его движения. В результате с МВД России за счет казны страны взыскали 800 тыс. рублей.