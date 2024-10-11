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600 000 рублей компенсации морального вреда заплатила компания в Ижевске за гибель сотрудника

15:00, 11 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
600 000 рублей компенсации морального вреда заплатила компания в Ижевске за гибель сотрудника
15:00, 11 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
280
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#компенсация\n#моральный вред
Фото: ИА «Сусанин»
280
0

Дочь погибшего подала иск против работодателя и заказчика.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд решил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в связи с гибелью работника. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Удмуртии.

С иском в суд обратилась дочь погибшего на производстве работника. В заявлении она требовала от работодателя и заказчика работ компенсацию морального вреда. 29 августа 2024 года Октябрьский райсуд Ижевска принял решение взыскать с ответчиков компенсации морального вреда в размере 600 000 рублей.

В ноябре 2020 года Комиссией под председательством должностного лица Инспекции труда было завершено расследование смертельного несчастного случая, произошедшего в октябре 2020 года с электриком ООО «Рекрос-Р» на территории ООО «ТП Артур». Несчастный случай произошёл в рабочее время на территории ООО «ТП Артур» при выполнении заявки по договору. Смерть работника наступила в результате поражение техническим электричеством.

Причиной несчастного случая явились нарушения требований правил охраны труда при эксплуатации электроустановок:

- со стороны работодателя ООО «Рекрос-Р» в части допуска работника к исполнению трудовых обязанностей без соответствующей группы по электробезопасности, проведения стажировки и дублирования, направления работника на проведение работ, не имеющего удостоверения установленной формы о проверке знаний правил работы в электроустановках;

- со стороны заказчика работ ООО «ТП-Артур» в части выдачи ключа от электроустановки работнику, не имеющему права единоличного осмотра электроустановки, допуска к работе в электроустановке без проведения вводного и первичного инструктажа по безопасности труда, ознакомления с электрической схемой и особенностями электроустановки.

За допущенные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафов.

15:00, 11 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
280
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#компенсация\n#моральный вред