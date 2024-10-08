Стропила установили над трапезной храма в удмуртском Пышкете

Юкаменское. Удмуртия. В храме Рождества Иоанна Предтечи села Пышкет Юкаменского района Удмуртии установили стропила для сооружения кровли трапезной части храма. Как сообщает Глазовская епархия в соцсетях, это событие стало ещё одним шагом на пути к сохранению культурного наследия и консервации разрушенной церкви.

«Настоятель храма, священник Андрей Полин от лица прихожан благодарит всех, кто помогал молитвенно, материально, физически! Особая благодарность за оказанную помощь в адрес представителей администрации района и фонда Архангела Михаила, индивидуального предпринимателя А. Б. Позолотина, жителей сёл Пышкет, Новоелово, Кочуково, окрестных сёл и деревень, а также подписчиков в социальных сетях», — говорится в соцсетях.

Отметим, что храм построили между 1891 и 1908 годами. Архитектором являлся Василий Михайлович Дружинин; он был вятским губернским архитектором в 1884—1893 годах. Год назад на здании храма волонтёры провели субботник.