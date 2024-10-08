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Стропила установили над трапезной храма в удмуртском Пышкете

14:35, 08 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Стропила установили над трапезной храма в удмуртском Пышкете
14:35, 08 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
138
0
#Юкаменский район\n#Удмуртия\n#культурное наследие\n#архитектура\n#храмы Удмуртии
Фото: Глазовская епархия
138
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Это позволит восстановить кровлю старинной церкви.

Юкаменское. Удмуртия. В храме Рождества Иоанна Предтечи села Пышкет Юкаменского района Удмуртии установили стропила для сооружения кровли трапезной части храма. Как сообщает Глазовская епархия в соцсетях, это событие стало ещё одним шагом на пути к сохранению культурного наследия и консервации разрушенной церкви.

«Настоятель храма, священник Андрей Полин от лица прихожан благодарит всех, кто помогал молитвенно, материально, физически! Особая благодарность за оказанную помощь в адрес представителей администрации района и фонда Архангела Михаила, индивидуального предпринимателя А. Б. Позолотина, жителей сёл Пышкет, Новоелово, Кочуково, окрестных сёл и деревень, а также подписчиков в социальных сетях», — говорится в соцсетях.

Отметим, что храм построили между 1891 и 1908 годами. Архитектором являлся Василий Михайлович Дружинин; он был вятским губернским архитектором в 1884—1893 годах. Год назад на здании храма волонтёры провели субботник

14:35, 08 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
138
0
#Юкаменский район\n#Удмуртия\n#культурное наследие\n#архитектура\n#храмы Удмуртии