В Ижевске водонапорную башню конца XIX века включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

Ижевск. Удмуртия. В перечень выявленных объектов культурного наследия Удмуртии включили водонапорную башню XIX века, которая расположена на территории завода «Ижсталь». Об этом сообщает Агентство по охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики.

Водонапорную башню построили в 1897-1898 годах для нужд пожарного водопровода на территории лесного двора Ижевских заводов. Здесь в старину стояло множество деревянных построек, где хранились материалы и станки.

Автора проекта установить не удалось. Руководил работами по строительству заводской архитектор С. Г. Бурятский.

«По сравнению с аналогичными водонапорными сооружениями, стоящими на Михайловской (ныне – Центральной) площади и в Заречной части г. Ижевска, башня на территории завода сохранила свое архитектурно-художественное оформление без существенных утрат. Внутри здания сохранились аутентичные лестницы, межэтажные перекрытия, частично элементы водонапорной системы», — отметили в агентстве по охране объектов культурного наследия Удмуртии.