Старинный купеческий особняк в Ижевске выставили на продажу

Ижевск. Удмуртия. На сервисе «Авито» появился лот, предлагающий купить старинное здание в центре Ижевска на улице Вадима Сивкова, 191. Указанная цена составляет 98 млн рублей.

Отметим, что речь идёт о здании бывшего военкомата. Это старинное полукаменное купеческое здание 1888 года постройки. При советской власти здесь организовали пункт по призыву, который работал ещё и в 1990-е годы. К реставрации объекта культурного наследия застройщика понудил суд в 2020 году. С тех пор постепенно здание обретает обновлённый вид.

На портале по продаже чего угодно указано, что здание имеет площадь в 584,68 кв. метра. В нём есть подвал и два этажа. Причём, по современным меркам, потолки высокие: подвал – 2,7 м, 1-й этаж – 3,2 м, 2-й этаж – 3,3 м.

При этом продавец указывает, что реставрация продолжается, рaботы ведутся cоглаcно «Проекта реcтаврации и пpиcпособления». Уже проведены комплексные научные исследования и инженерно-экологические работы, комплексные инженерно-геодезические работы, комплексные инженерно-геологические работы, получены технические условия по сети водоснабжения и канализации, получены техусловия по теплоснабжению и по энергоснабжению с установочной мощностью 133 кВт.

Заявленная стоимость в 98 млн рублей выходит при расчёте — 167 613 рублей за квадратный метр. Здание прoдаётся «пoд рестоpан в иcторическoм цeнтpe Ижевcкa».