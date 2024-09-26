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Молодые архитекторы республики могут поучаствовать в конкурсе и выиграть 1 млн рублей

18:15, 26 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Молодые архитекторы республики могут поучаствовать в конкурсе и выиграть 1 млн рублей
18:15, 26 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#архитектура\n#Сквер Дружбы\n#парк
Фото: unsplash.com (Annie Spratt)
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Им предлагается разработать проект благоустройства Сквера Дружбы на улице Ленина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выбрали место для создание нового общественного пространства. Молодым архитекторам предлагают разработать проект благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Удмуртской Республики.

Реконструировать предлагают Сквер Дружбы на улице Ленина. Студенты-архитекторы от 17 до 35 лет могут создать проект по благоустройству сквера и поучаствовать в конкурсе. Проекты победителей будут выставлены на Всероссийском голосовании за выбор объекта благоустройства.

Главный приз – 1 млн рублей.

«Также в числе призов – возможность реализации проекта благоустройства по программе национальных проектов с привлечением авторов проектов-победителей, участие в архитектурной экспедиции и стажировки в ведущих архитектурных бюро», – рассказывают в министерстве.

Узнать подробности конкурса и зарегистрироваться можно на сайте.

18:15, 26 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
22
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#архитектура\n#Сквер Дружбы\n#парк