Молодые архитекторы республики могут поучаствовать в конкурсе и выиграть 1 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выбрали место для создание нового общественного пространства. Молодым архитекторам предлагают разработать проект благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Удмуртской Республики.

Реконструировать предлагают Сквер Дружбы на улице Ленина. Студенты-архитекторы от 17 до 35 лет могут создать проект по благоустройству сквера и поучаствовать в конкурсе. Проекты победителей будут выставлены на Всероссийском голосовании за выбор объекта благоустройства.

Главный приз – 1 млн рублей.

«Также в числе призов – возможность реализации проекта благоустройства по программе национальных проектов с привлечением авторов проектов-победителей, участие в архитектурной экспедиции и стажировки в ведущих архитектурных бюро», – рассказывают в министерстве.

Узнать подробности конкурса и зарегистрироваться можно на сайте.