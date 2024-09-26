Молодые архитекторы республики могут поучаствовать в конкурсе и выиграть 1 млн рублей

Им предлагается разработать проект благоустройства Сквера Дружбы на улице Ленина.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выбрали место для создание нового общественного пространства. Молодым архитекторам предлагают разработать проект благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Удмуртской Республики.
Реконструировать предлагают Сквер Дружбы на улице Ленина. Студенты-архитекторы от 17 до 35 лет могут создать проект по благоустройству сквера и поучаствовать в конкурсе. Проекты победителей будут выставлены на Всероссийском голосовании за выбор объекта благоустройства.
Главный приз – 1 млн рублей.
«Также в числе призов – возможность реализации проекта благоустройства по программе национальных проектов с привлечением авторов проектов-победителей, участие в архитектурной экспедиции и стажировки в ведущих архитектурных бюро», – рассказывают в министерстве.
Узнать подробности конкурса и зарегистрироваться можно на сайте.