Ижевск. Удмуртия. Жительницу Тверской области будут судить за госизмену и участие в террористической организации. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

31-летняя уроженка Тверской области скрывалась от наказания за кражи. В Ижевск она приехала в апреле 2025 года. Женщина вышла на связь с представителем международной террористической группы: хотела вступить в организацию, чтобы затем с их помощью уехать из России.

Получив задание, женщина сфотографировала и сняла на видео несколько объектов. Материалы она переслала своему контакту через интернет — для использования против безопасности страны.

Дело передали в Центральный окружной военный суд, женщину будут судить за госизмену и участие в террористической организации.