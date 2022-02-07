Экс-депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин стал представителем Россотрудничества в Финляндии

Хельсинки. Финляндия. Депутат Госдумы России VII созыва от Удмуртии Алексей Загребин возглавил Российский центр науки и культуры в Хельсинки, став представителем Россотрудничества в Финляндской Республике. Об этом «Сусанину» рассказал сам учёный.

«Работа связана с развитием гуманитарных контактов между научными, образовательными и культурным организациями России и Финляндии. Работа в этом направлении мне известна, поскольку ранее курировал его в президиуме Уральского отделения РАН, а затем в Государственной Думе в рамках Экспертного совета по международному сотрудничеству в сферах образования и науки при профильном комитете», — рассказал Алексей Загребин.

Отметим, что после окончания УдГУ Алексей Егорович стажировался при кафедрах этнологии и фольклористики Хельсинкского университета. Тема его кандидатской диссертации — «Проблемы этнографии удмуртов в исследованиях финских учёных XIX — первой половины XX веков» (1997 год). Докторская диссертация была защищена учёным в 2009 года с темой «Этнографическое изучение финно-угорских народов России в XVIII — начале XX веков».

Напомним, в 2016 году Алексея Загребина избрали депутатом Госдумы седьмого созыва. За годы работы в парламенте страны он выступил соавтором 59 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.