Ижевск. Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил региональный План мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму на 2026 год. Распоряжение опубликовано на портале Udmurt.ru.

Ключевой целью документа является координация усилий республиканских властей, местного самоуправления и правоохранительных органов для профилактики экстремистских проявлений.

Ответственными исполнителями плана выступают министерства и ведомства региона, органы местной власти, а также подведомственные им организации. Координацию сбора отчетности возьмет на себя Отдел организации антитеррористической деятельности Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики.

В план входит мониторинг деятельности экстремистских организаций и объединений, в том числе зарубежных, выявление, предупреждение и пресечение использования интернета для распространения идеологии насилия, проверка граждан, подписывающих контракт с Минобороны РФ, на предмет их причастности к деятельности экстремистских структур и т. д. С полным текстом плана можно ознакомиться по ссылке.