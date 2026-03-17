Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ по Удмуртской Республике пресекли попытку пропаганды экстремизма в одной из исправительных колоний региона. Фигурантом дела стал осужденный, отбывающий наказание за общеуголовные преступления.

По данным ведомства, мужчина 1994 года рождения, являясь приверженцем идеологии одной из экстремистских организаций, публично демонстрировал другим заключенным и сотрудникам колонии нанесённую на тело запрещённую символику. Тем самым он нарушил запрет на пропаганду атрибутики экстремистских организаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ («Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»).

Заключённому грозит до четырёх лет заключения.