В Удмуртии заключенному грозит очередной срок за демонстрацию экстремистских татуировок

16:25, 25 марта, 2026
Максим Александров
В Удмуртии заключенному грозит очередной срок за демонстрацию экстремистских татуировок
16:25, 25 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#экстремизм\n#УФСБ\n#Следком
Источник фото: ИА «Сусанин»
78
0

Мужчина поддерживает идеологию запрещённой структуры.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ по Удмуртии пресекли попытку осужденного пропагандировать экстремистские татуировки в одной из исправительных колонии.

Мужчина поддерживает идеологию запрещённой структуры. Он уже отбывал наказание. Как пояснили в СУ СКР по республике, местом лишения свободы было исправительное учреждение в Ягуле. 

Его осудили как раз за то, что ранее он уже демонстрировал наколки, которые содержали символику одной из экстремистских организаций. А в сентябре 2025 года 41-летний заключённый вновь стал показывать рисунки с запрещённой символикой осужденным.

«За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Российской

Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы

на срок до 4 лет», — пояснили в УФСБ России по республике.

16:25, 25 марта, 2026
Максим Александров
78
0
#Удмуртия\n#экстремизм\n#УФСБ\n#Следком