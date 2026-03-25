Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ по Удмуртии пресекли попытку осужденного пропагандировать экстремистские татуировки в одной из исправительных колонии.

Мужчина поддерживает идеологию запрещённой структуры. Он уже отбывал наказание. Как пояснили в СУ СКР по республике, местом лишения свободы было исправительное учреждение в Ягуле.

Его осудили как раз за то, что ранее он уже демонстрировал наколки, которые содержали символику одной из экстремистских организаций. А в сентябре 2025 года 41-летний заключённый вновь стал показывать рисунки с запрещённой символикой осужденным.

«За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Российской

Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы

на срок до 4 лет», — пояснили в УФСБ России по республике.