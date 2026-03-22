Мужчине помогли рыбаки, оказавшиеся неподалеку на лодке.
Чайковский. Пермский край. Житель Пермского края оказался на отколовшейся льдине, которую стало уносить течением в сторону Удмуртии.
Как сообщает пресс-служба администрации Чайковского городского округа, мужчина отправился на зимнюю рыбалку в нижний бьеф Камы. Он рискнул выйти на лёд, хотя тот уже стал опасным и непредсказуемым.
В какой-то момент часть поверхности, на которой он стоял, откололась от берега. Течение подхватило льдину и понесло её вместе с рыбаком в сторону Удмуртии.
На место происшествия выдвинулись спасатели. Однако к моменту их прибытия помощь мужчине уже подоспела. Другие рыбаки, оказавшиеся неподалеку на лодке, сняли бедолагу с дрейфующего куска льда.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX