Жителя Пермского края чуть не унесло на отколовшейся льдине в Удмуртию

14:35, 22 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Пермский край\n#рыбак
Источник фото: пресс-служба администрации Чайковского городского округа
Мужчине помогли рыбаки, оказавшиеся неподалеку на лодке.

Чайковский. Пермский край. Житель Пермского края оказался на отколовшейся льдине, которую стало уносить течением в сторону Удмуртии. 

Как сообщает пресс-служба администрации Чайковского городского округа, мужчина отправился на зимнюю рыбалку в нижний бьеф Камы. Он рискнул выйти на лёд, хотя тот уже стал опасным и непредсказуемым.

В какой-то момент часть поверхности, на которой он стоял, откололась от берега. Течение подхватило льдину и понесло её вместе с рыбаком в сторону Удмуртии.

На место происшествия выдвинулись спасатели. Однако к моменту их прибытия помощь мужчине уже подоспела. Другие рыбаки, оказавшиеся неподалеку на лодке, сняли бедолагу с дрейфующего куска льда.

