В Ижевске продлили меру пресечения в отношении одного из обвиняемых по делу экс-главы города Бекмеметьева

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска продлил меру пресечения в отношении гендиректора ООО «Ресурс» и фактического руководителя ООО «Специализированный застройщик «Ухтомского один» Олега Бушмакина, обвиняемого в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Олег Бушмакин проходит обвиняемым по делу экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Предварительное следствие установило, что с января по август 2021 года Бушмакин склонил градоначальника на использование своих полномочий вопреки интересам службы. В результате заинтересованному застройщику ООО «Специализированный застройщик «Ухтомского один» были переданы муниципальные и государственные земельные участки. Земля была передана без торгов и по заниженной стоимости, тем самым была увеличена площадь планируемой застройки многоквартирного дома.

20 декабря 2023 года в отношении Бушмакина была избрана мера пресечения в виде запрета на определённые действия до 25 января 2024 года.

Обвиняемый и его защита возражали против продления меры пресечения, прося изменить её на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Суд всё же принял решения продлить запрет на определённые действия до 24 марта 2024 года с сохранением ранее установленных ограничений: запрет выходить на улицу, пользоваться интернетом и совершать звонки с 22:00 до 06:00