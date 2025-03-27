Ижевск. Удмуртия. Врачи-эндокринологи предупредили жителей Удмуртии об опасности употребления лекарств для лечения диабета. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

Рост популярности препаратов связан с эффектом, которые они создают. Действующее вещество подавляет чувствительность рецепторов и создает чувство насыщения при употреблении меньших объемов пищи.

«Но если при этом не соблюдаются принципы здорового питания, калорийность и сбалансированность рациона, никакого положительного эффекта не будет», – отметила главный внештатный эндокринолог Минздрава Удмуртии Ирина Маслова.

Врачи подчеркивают, что препарат противопоказан здоровым людям без метаболических нарушений. Даже специалист может назначить его только после обследования. Лекарство может привести к различным проблемам со здоровьем, в том числе оказывать негативное действие на работу желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.