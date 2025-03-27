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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Эндокринологи Удмуртии предупредили об опасности употребления лекарств для лечения диабета

13:56, 27 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Эндокринологи Удмуртии предупредили об опасности употребления лекарств для лечения диабета
13:56, 27 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
47
0
#здоровье\n#врачи\n#диабет\n#Удмуртия
Источник фото: unsplash.com (Towfiqu barbhuiya)
47
0

Действующее вещество, используемое в препаратах, создаёт чувство насыщения.

Ижевск. Удмуртия. Врачи-эндокринологи предупредили жителей Удмуртии об опасности употребления лекарств для лечения диабета. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

Рост популярности препаратов связан с эффектом, которые они создают. Действующее вещество подавляет чувствительность рецепторов и создает чувство насыщения при употреблении меньших объемов пищи.

«Но если при этом не соблюдаются принципы здорового питания, калорийность и сбалансированность рациона, никакого положительного эффекта не будет», – отметила главный внештатный эндокринолог Минздрава Удмуртии Ирина Маслова.

Врачи подчеркивают, что препарат противопоказан здоровым людям без метаболических нарушений. Даже специалист может назначить его только после обследования. Лекарство может привести к различным проблемам со здоровьем, в том числе оказывать негативное действие на работу желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.

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13:56, 27 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
47
0
#здоровье\n#врачи\n#диабет\n#Удмуртия