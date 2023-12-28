Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала регистрация на «Пельменный кубок КВН» (6+). Розыгрыш кубка состоится 8 февраля. Об этом сообщают организаторы Пельменьфеста (0+).

Принять участие в кубке могут команды КВН, представляющие школы, молодёжные организации, команды сборной Удмуртии и другие.

Команде необходимо подготовить выступление продолжительностью не более 7 минут и отправить заявку на почту forum@molcentr18.ru. Сбор писем пройдёт с 28 декабря 2023 года по 31 января 2024.

Напомним, что всемирный день пельменя пройдёт с 5 по 10 февраля.