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В Удмуртии стартовала регистрация на «Пельменный кубок КВН»

13:07, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии стартовала регистрация на «Пельменный кубок КВН»
13:07, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
68
0
#КВН\n#Удмуртия\n#Всемирный день пельменей
Фото: ИА «Сусанин»
68
0

Сбор заявок пройдёт с 28 декабря 2023 года по 31 января 2024.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала регистрация на «Пельменный кубок КВН» (6+). Розыгрыш кубка состоится 8 февраля. Об этом сообщают организаторы Пельменьфеста (0+).

Принять участие в кубке могут команды КВН, представляющие школы, молодёжные организации, команды сборной Удмуртии и другие.

Команде необходимо подготовить выступление продолжительностью не более 7 минут и отправить заявку на почту forum@molcentr18.ru. Сбор писем пройдёт с 28 декабря 2023 года по 31 января 2024.

Напомним, что всемирный день пельменя пройдёт с 5 по 10 февраля.

13:07, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
68
0
#КВН\n#Удмуртия\n#Всемирный день пельменей