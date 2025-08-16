Ижевск. Удмуртия. 15 августа пожар на улице Щорса в Ижевске начался с возгорания в бане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ России МЧС по Удмуртии.

Напомним, телефонный звонок о пожаре в частном доме поступил 15 августа около 14:00. Огонь увидела пожилая хозяйка, она почувствовала запах дыма и обнаружила задымление с внешней стороны бани.

Дознаватель МЧС Роман Шамшурин рассказал про обстоятельства происшествия:

«Открыв дверь, она усугубила ситуацию: обеспечила приток кислорода. После чего огонь стал распространяться на кровлю и дальше по постройкам, стоящим вплотную. Кроме того, вместо того, чтобы сразу вызвать пожарных, женщина стала звонить родственникам, потеряв тем самым время. Те вызвали пожарную службу».



В результате огнем уничтожены баня, надворные постройки, кровля жилого дома, повреждена кровля неэксплуатируемого дома. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.