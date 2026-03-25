Карильонист Тимур Халиуллин из Ижевска получил звание Заслуженного артиста Удмуртии

16:47, 25 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск
#Удмуртия
#награда
Источник фото: ИА «Сусанин»
Сейчас он гастролирует по России и играет на карильоне и органе.

Ижевск. Удмуртия. Звание Заслуженного артиста Удмуртии получил карильонист Тимур Халиуллин. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Тимур Халиуллин является уроженцем Ижевска, известным российским органистом, карильонистом, солистом Белгородской филармонии, лауреатом международных и всероссийских конкурсов.

Сейчас музыкант даёт концерты на органе и карильоне по всей России. Отметим, что карильон — это редкий инструмент, в России их всего четыре. Карильон Белгородской филармонии является передвижным, именно на нём и играет Тимур Халиуллин в поездках. Музыкант уже давал концерты в Ижевске, Воткинске и Сарапуле.

«Благодарю главу Республики Александра Бречалова и министра культуры Владимира Соловьева за награду, доверие и поддержку искусства! С праздником, с Днём работника культуры!», — написал Тимур Халиуллин. 

