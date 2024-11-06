Четыре мемориальных доски в честь Героев Советского Союза открыли в Кизнерском районе Удмуртии

Кизнер. Удмуртия. В Кизнерском районе Удмуртии открыли четыре мемориальные доски в память о Героях Советского Союза — участниках Великой Отечественной войны. Об этом в соцсетях сообщил глава района Александр Плотников.

В селе Бемыж открыли мемориальную доску в честь майора Павла Тимофеевича Кривокорытова. В январе 1945 года его батарея участвовала в боях с немецкими войсками на территории Латвии. Батарея отразила 17 атак фашистов, уничтожив 23 танка, БТР и несколько сотен солдат. В критический момент боя майор вызвал огонь на себя, а затем поднял артиллеристов в атаку.

В деревне Крымская Слудка увековечили память гвардии лейтенанта Николая Семёновича Савина. В марте 1944 года его танк первым ворвался в город Ямполь, вышел к переправе через Днестр, уничтожил две пушки противника и сумел удержать позицию до прихода основных сил корпуса. На следующий день его танк был подбит, а сам Николай Семёнович тяжело ранен. 22 марта 1944 года он скончался в госпитале.

В деревне Бажениха открыли памятную доску в честь сержанта Степана Никифоровича Кузнецова. Он был наводчиком 45-мм противотанковой пушки. Особо отличился при форсировании Днепра южнее города Лоева Гомельской области Беларуси. 15 октября 1943 года с бойцами расчёта на самодельном плоту под ураганным огнём противника переправил орудие через реку. Затем Степан Никифорович прямой наводкой уничтожил 2 пулемётных гнезда и до 25 гитлеровцев.

В деревне Старый Трык прошла церемония открытия мемориальной доски в честь гвардии сержанта Фёдора Михайловича Дербушева. В ночь с 25 на 26 сентября он в составе десанта переправился через Днепр в районе села Войсковое Днепропетровской области Украины и принял активное участие в захвате и расширении плацдарма на его западном берегу. Двигаясь впереди боевых порядков полков, гвардии рядовой Дербушев уничтожил танк и до 10 немецких солдат и офицеров, подавил две вражеские огневые точки.

Отметим, что установка мемориальных досок в честь Героев Советского Союза проходит в Удмуртии при поддержке Российского военно-исторического общества, чьё региональное отделение в республике возглавляет депутат Госдумы от УР Лариса Буранова.