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Герою Советского Союза открыли мемориальную доску в Балезинском районе

17:10, 23 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Герою Советского Союза открыли мемориальную доску в Балезинском районе
17:10, 23 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
29
0
#Балезинский район\n#деревня\n#воинский мемориал
Источник фото: скриншот из видео
29
0

Она посвящена лётчику Артемию Демидовичу Торопову.

Балезино. Удмуртия. В деревне Нововолково Балезинского района открыли мемориальную доску, посвящённую Герою Советского Союза Артемию Демидовичу Торопову. Об этом сообщает глава района Юрий Новойдарский на своей странице «ВКонтакте».

За годы Великой Отечественной войны Артемий Демидович совершил 231 боевой вылет. Уроженец Балезинского района 26 раз водил группы самолётов в тыл противника. Его судно несколько раз сбивали, он сам четыре раза получал ранения, но всегда возвращался в строй, рассказала вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина.

Мемориальную доску открыли в сельском Доме культуры при поддержке Российского военно-исторического общества.

17:10, 23 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
29
0
#Балезинский район\n#деревня\n#воинский мемориал